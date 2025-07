Desmiente Fernández Noroña renuncia de Adán Augusto López

El presidente de la mesa directiva del senado, Gerardo Fernández Noroña defendió al senador Adán Augusto López ante las acusaciones que enfrenta, al llegar hoy al Consejo Nacional de Morena.

Fernández Noroña, desmintió la supuesta carta de renuncia del Senador Adán Augusto López Hernández coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tras la polémica generada por su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.

“No, no, a mí no me comentó que no fuera a venir el compañero Adán Augusto, pero ha estado en sus actividades toda la semana”, apuntó y aclaró rumores sobre su ausencia.

“La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el compañero Senador”, dijo Noroña a su llegada al hotel Barceló, donde se realiza el consejo.

El legislador fue cuestionado sobre una carta que comenzó a circular ayer y que sugería la renuncia de López Hernández, la cual Fernández Noroña calificó como "falsa".

Agregó que cualquier señalamiento hacia Adán Augusto carece de sustento y llamó a evitar las especulaciones.

Reiteró que hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal en contra de Adán Augusto y que el propio senador ha manifestado estar a disposición de las autoridades.

“Mientras no haya una denuncia, además ya dijo que está a disposición, así que es un golpeteo”, acusó.