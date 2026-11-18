Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, donde aseguraron toneladas de droga, sustancias químicas y equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

En Sinaloa y Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y autoridades estatales, localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina. Durante las operaciones se aseguraron aproximadamente 2.4 toneladas y mil litros de metanfetamina, más de 11 mil litros y 2 toneladas de sustancias químicas, además de reactores y equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. En la administración de la Presidenta @Claudiashein, se han desmantelado más de 2,800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Con estas acciones se interrumpe la producción de millones de dosis de droga que ya no llegarán a las calles ni afectarán la salud de los jóvenes. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 17, 2026

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron aproximadamente 2.4 toneladas y 1,000 litros de metanfetamina, además de más de 11,000 litros y dos toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas.

También fueron asegurados reactores y diversos equipos empleados para la producción de estas sustancias, los cuales formaban parte de la infraestructura de los laboratorios clandestinos localizados en ambas entidades.

Los operativos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

Desmantelan más de 2 mil 800 laboratorios durante el actual sexenio

De acuerdo con el reporte de seguridad, durante la actual administración se han desmantelado más de 2,800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizados para la elaboración de metanfetamina.

Las autoridades señalaron que estos operativos tienen como objetivo interrumpir la producción y distribución de drogas sintéticas, así como evitar que millones de dosis lleguen a las calles y afecten la salud de la población, particularmente de los jóvenes.