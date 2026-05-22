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Desmantelan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

Por: Diana Leyva

21 Mayo 2026, 09:38

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Se estima que este golpe para la delincuencia organizada representa una afectación económica superior a los $923 millones de pesos

Desmantelan tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

Autoridades federales decomisaron este jueves más de cuatro toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso tras localizar tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.

A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer la inhabilitación de estas instalaciones delictivas, donde se producían diversas drogas sintéticas en los poblados de Los Haros y Los Cedritos.

Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.

Se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso… pic.twitter.com/2PgpyPqSb9

— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 21, 2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo estas operaciones para debilitar las estructuras criminales.

¿Cómo se llevó a cabo la inhabilitación de estos tres laboratorios clandestinos de Sinaloa?

Las primeras acciones se llevaron a cabo en el poblado de Los Cedritos, donde se encontraron 400 litros de ácido acético, así como 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas en dos laboratorios clandestinos.

El siguiente despliegue ocurrió en el poblado Los Haros, donde se encontraron: 

  • 200 kilos de metanfetaminas
  • 450 kilos de producto en secado
  • 400 litros de producto mezclado
  • 3,000 litros de precursores líquidos
  • 1,000 litros de tolueno
  • 653 kilos de sosa cáustica
  • 375 kilos de ácido tartárico

Este golpe para la delincuencia organizada representa una afectación económica superior a los 923 millones de pesos.

Todo el material decomisado fue inhabilitado y puesto a disposición del Ministerio Público para integrarlo a las carpetas de investigación correspondientes.

 

 

 

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