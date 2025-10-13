Desmantelan red de huachicoleo de agua potable en Ecatepec

Habitantes confirmaron que compraban el agua a través de estas mangueras, con precios que oscilaban entre $70 y $200 pesos, y que existían tres puntos de venta

El gobierno municipal desmanteló una extensa red de huachicoleo de agua potable en la colonia Media Luna, del municipio de Ecatepec, donde particulares habían extendido al menos 1.5 kilómetros de mangueras para vender el líquido a los habitantes de la zona que enfrentan un deficiente suministro.

El hallazgo se produjo durante una jornada de limpieza y ordenamiento en la avenida Valle de Guadiana, que atraviesa varias comunidades. Personal de Protección Civil, con apoyo de la policía municipal y de la Fuerza de Tarea de la Marina, detectó y retiró la red clandestina.

Esta estaba compuesta por mangueras negras instaladas en calles de las colonias Media Luna y Códice Mendocino 1. En algunos puntos, se encontraron hasta ocho líneas derivando hacia diferentes calles.

Habitantes de la zona confirmaron que compraban el agua a través de estas mangueras, con precios que oscilaban entre 70 y 200 pesos, y que existían al menos tres puntos de venta del líquido robado.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua Sapase, informó que la existencia de esta red clandestina ya fue notificada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que inició una carpeta de investigación sobre el caso.