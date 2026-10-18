Desmantelan presunto narcolaboratorio del CJNG en Zacatecas

Autoridades federales desmantelaron un presunto narcolaboratorio en Juchipila, Zacatecas, donde se producían drogas sintéticas

Personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) localizó y desmanteló un presunto narcolaboratorio en la comunidad serrana de Amoxóchitl, en el municipio de Juchipila, Zacatecas, donde se producían drogas sintéticas.

De acuerdo con las autoridades, el sitio presuntamente era operado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la responsabilidad de personas específicas deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

FGR abre investigación por delitos contra la salud

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas, inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por un posible delito contra la salud.

Por su parte, Cristian Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, explicó ante medios locales que el hallazgo derivó de una investigación relacionada con hechos atendidos en el municipio vecino de Moyahua.

Reportan cinco narcolaboratorios localizados este año

Camacho Osnaya informó que durante el presente año han sido localizados y desmantelados cinco presuntos narcolaboratorios en Zacatecas, en zonas serranas de los municipios de Sombrerete, Fresnillo, Chalchihuites y Juchipila.

El funcionario también recordó que durante el año pasado se realizaron aseguramientos de este tipo en los municipios de Valparaíso y Apozol.

Denuncia anónima ayudó a ubicar el sitio

El fiscal estatal señaló que una mujer presentó una denuncia anónima en la región sureste de Zacatecas y proporcionó información específica que contribuyó a localizar el presunto laboratorio.

Camacho Osnaya destacó la relevancia de la participación ciudadana para avanzar en las investigaciones y afectar las estructuras criminales relacionadas con la producción de sustancias sintéticas.

“Son importantes este tipo de denuncias porque nos ha permitido avanzar no únicamente en la detención de personas, sino entrar a golpear y afectar a las estructuras criminales”, expresó el funcionario, quien advirtió sobre los daños que estas sustancias pueden ocasionar, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes serían responsables de las actividades ilícitas detectadas en el inmueble.