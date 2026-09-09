Desmantelan presunta fábrica de criptomonedas en Puebla

La minería de criptomonedas consiste en emplear equipos con gran capacidad de procesamiento para validar transacciones dentro de redes digitales

Una instalación equipada con cerca de 300 computadoras especializadas para generar criptomonedas fue asegurada durante un operativo federal y estatal en el municipio de Tlaola, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

El inmueble funcionaba como una granja de minería digital y contaba con infraestructura eléctrica y conexión satelital suficiente para mantener los equipos en operación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

Encuentran computadoras, transformador y antenas satelitales

Durante la inspección fueron localizados cerca de 300 equipos de cómputo tipo GPU, un transformador eléctrico de pedestal, aproximadamente 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital.

Los dispositivos se encontraban funcionando al momento del operativo y eran utilizados para procesar operaciones relacionadas con la generación de activos virtuales.

La intervención fue realizada de manera coordinada por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. El inmueble y los equipos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público federal para la realización de los peritajes correspondientes.

Investigan origen de la energía y destino de los activos

Una de las líneas de investigación busca determinar si la instalación estaba conectada irregularmente a la infraestructura eléctrica, debido al elevado consumo de energía que demanda el funcionamiento simultáneo de cientos de computadoras.

También se revisará quién financió y administró la granja, cuánto tiempo permaneció activa y qué cantidad de criptomonedas pudo generar. Las autoridades analizarán las operaciones digitales para establecer si los activos fueron empleados para dar apariencia legal a recursos relacionados con actividades ilícitas.

Hasta ahora no se ha confirmado el robo de energía ni una relación directa con alguna organización criminal. Tampoco se ha revelado la identidad del propietario del inmueble o de las personas responsables de operar los equipos.

La minería de criptomonedas consiste en emplear equipos con gran capacidad de procesamiento para validar transacciones dentro de redes digitales. A cambio de esta actividad, los operadores pueden recibir activos virtuales.

Realizar este proceso no constituye por sí mismo un delito en México. Las posibles irregularidades surgen cuando se utiliza energía sin autorización, se oculta el origen de los recursos destinados a la infraestructura o las criptomonedas son aprovechadas para mover dinero procedente de actividades ilegales.

El aseguramiento en Tlaola se suma a otros casos registrados en la Sierra Norte de Puebla, donde anteriormente fueron detectados equipos utilizados para minería digital. Sin embargo, las autoridades no han establecido que las instalaciones formen parte de una misma red.

La investigación continuará bajo responsabilidad de la FGR para identificar a los operadores de la granja y determinar si existen delitos relacionados con el suministro eléctrico, el origen de los recursos o el manejo de los activos virtuales generados.