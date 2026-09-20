Desmantelan narcolaboratorios en Michoacán y Guerrero

Cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas fueron desmantelados en Michoacán y Guerrero durante operativos de fuerzas federales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las acciones se realizaron en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como parte del seguimiento a grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación coordinada de, @Defensamx1, @SSPCMexico @GN_MEXICO_ y autoridades estatales de Michoacán y de Guerrero, fueron localizados, desmantelados e inutilizados cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la… pic.twitter.com/ClgiXvaQrr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 19, 2026

De acuerdo con Harfuch, durante las acciones las autoridades federales fueron agredidas con disparos por integrantes de la delincuencia organizada.

Pese al ataque, los agentes continuaron con el operativo hasta concretar la inutilización de los cuatro laboratorios.

En los sitios fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, utilizadas para la elaboración de drogas.

Reactores, tanques y equipo industrial

Además de los químicos, las autoridades localizaron y aseguraron o destruyeron 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas y 57 tinas de gran capacidad.

El operativo también permitió decomisar seis contenedores con capacidad de mil litros, así como secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial, entre otro equipo empleado para la producción de narcóticos.

Harfuch señaló que la inutilización de estos sitios afecta la capacidad operativa de los grupos criminales, particularmente sus procesos de producción y la infraestructura utilizada para almacenar y distribuir drogas.

Más de 2,700 laboratorios inhabilitados

Además, sostuvo que cada laboratorio desmantelado representa una reducción en la capacidad de producción de drogas y un golpe a la estructura logística y financiera de la delincuencia organizada.

Como parte de las acciones realizadas durante la actual administración, agregó, se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizados para la elaboración de metanfetamina en distintas entidades del país.