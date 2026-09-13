Desmantelan narcolaboratorio del Cártel de Los Reyes en Jalisco

Autoridades desmantelaron un centro de producción de metanfetamina en Santa María del Oro, Jalisco, y aseguraron reactores y sustancias químicas

Un centro utilizado para la producción de metanfetamina presuntamente vinculado con el Cártel de Los Reyes fue localizado y desmantelado en la comunidad de Petacala, municipio de Santa María del Oro, Jalisco.

El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguran reactores y sustancias químicas

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el sitio funcionaba como un centro de producción para la elaboración de metanfetamina.

En el inmueble fueron localizados cinco reactores y cinco condensadores de tipo industrial, utilizados en el proceso de producción de la droga. El material fue inhabilitado durante el operativo.

Además, las autoridades aseguraron mil 635 litros de sustancia química cruda para destilar, mil 140 kilogramos de amoniaco en polvo y 150 kilogramos de cloruro de calcio.

Personal de la FGR acudió al lugar para tomar conocimiento de los objetos, sustancias y precursores químicos asegurados, así como de la inhabilitación del equipo empleado en las actividades de producción.

Operativo contó con apoyo aéreo

La instalación fue ubicada mediante labores de Inteligencia Militar Central y el intercambio de información con la HSI. Para el despliegue participaron dos helicópteros de la Fuerza Aérea y uno de la Guardia Nacional.

La Defensa señaló que el aseguramiento representa una afectación significativa para las actividades económicas y logísticas del Cártel de Los Reyes.

El Cártel de Los Reyes mantiene presencia en municipios de Michoacán como Los Reyes de Salgado, Cotija de la Paz, Tocumbo, Peribán de Ramos y Buenavista Tomatlán, localidades ubicadas en la zona limítrofe con Jalisco.

A este grupo se le relaciona con delitos como robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico. También se señala que opera en alianza con Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, identificado como jefe del Cártel de Tepalcatepec.

El centro localizado en Santa María del Oro se encuentra en una zona que había sido escenario de disputas relacionadas con el Cártel de Los Reyes y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la información proporcionada.