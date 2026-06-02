Desmantelan narcolaboratorio con valor de casi $3 mil millones

Corporaciones de seguridad participaron en el operativo realizado en la ciudad de Chihuahua como parte de las acciones efectuadas entre el 29 y el 31 de mayo.

Autoridades federales informaron sobre la localización y desarticulación de un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el estado de Chihuahua, operación que representó una afectación económica estimada en más de 2,900 millones de pesos para grupos delictivos.

De acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), elementos de distintas corporaciones de seguridad participaron en el operativo realizado en la ciudad de Chihuahua como parte de las acciones efectuadas entre el 29 y el 31 de mayo.

Hallan reactores y sustancias químicas

Durante la intervención, los agentes localizaron:

Ocho reactores de síntesis orgánica

Una centrifugadora

16 costales de ácido tartárico

Un tambo con cianuro y 26 tanques de gas LP

Equipo utilizado presuntamente para la fabricación de sustancias ilícitas

Las autoridades señalaron que el aseguramiento de estas instalaciones provocó una afectación económica de aproximadamente 2,957 millones de pesos a las estructuras criminales relacionadas con la operación del laboratorio.

También encontraron centro de almacenamiento

Como resultado de un cateo vinculado a las investigaciones, fue ubicado además un centro de almacenamiento de precursores químicos. En el sitio fueron asegurados:

80 costales de ácido tartárico

Dos tambos con alcohol bencílico

Un bidón con 18 litros de la misma sustancia

Ocho cilindros de gas

12 cargadores para arma de fuego

Cartuchos útiles

Una motocicleta

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran tambos, contenedores y diversos materiales empleados para el manejo y procesamiento de sustancias químicas. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la operación y responsables de las instalaciones clandestinas.