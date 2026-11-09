Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Atempan, Puebla

En la intervención participó la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal y corporaciones municipales

Puebla registró dos operativos contra la producción de metanfetamina el viernes 6 de noviembre. En Atempan, autoridades federales, estatales y municipales desmantelaron un laboratorio clandestino, aseguraron 650 kilos de la droga en proceso de elaboración y detuvieron a dos hombres. Ese mismo día, el gobierno federal informó que había inhabilitado otro centro de producción en Tlachichuca.

Reportes ciudadanos condujeron al laboratorio de Atempan

Las autoridades ubicaron el laboratorio tras dar seguimiento a reportes ciudadanos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atempan situó el inmueble en un predio de unos 5 mil metros cuadrados, en la zona donde confluyen Atempan, Tlatlauquitepec y Chignautla, en la Sierra Nororiental de Puebla.

En la intervención participaron la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Atempan y Tlatlauquitepec. El gobierno de Puebla dio a conocer el resultado el domingo 8 de noviembre e identificó a los detenidos como Jaime N., de 18 años, y Miguel N., de 53, por su presunta participación en actividades de elaboración de sustancias ilícitas.

El predio albergaba maquinaria y fosas de desecho

Además de los 650 kilos de metanfetamina en elaboración, las autoridades encontraron más de 5 mil litros de sustancias químicas y más de una tonelada y media de otros insumos. El inventario incluyó 22 tanques, cuatro reactores de destilación, una centrifugadora, una mezcladora, un remolque y dos fosas de desecho.

El gobierno estatal estimó que la afectación económica a grupos delictivos superó los 438 millones de pesos. Al dar a conocer la detención, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla no precisó si los dos hombres estaban vinculados con alguna organización criminal ni informó de una resolución judicial en su contra.

Puebla suma cuatro laboratorios inhabilitados en 2026

En Tlachichuca, fuerzas federales localizaron un laboratorio dividido en 11 zonas en la localidad de Agua Escondida El Salitrero. Ahí aseguraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para producir drogas sintéticas. Los insumos y el equipo fueron destruidos o inhabilitados en el lugar.

Atempan y Tlachichuca se suman a los laboratorios de Chila de la Sal y Jopala que el gobierno estatal reportó en julio. En el balance nacional presentado ante el Senado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contabilizó 2 mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración desmantelados entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.