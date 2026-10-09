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Desmantelan laboratorio clandestino con precursores en Sinaloa

Por: Diana Valeria Leyva

07 Octubre 2026, 13:37

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Esta inhabilitación del lugar forma parte del reforzamiento de la seguridad para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas

Desmantelan laboratorio clandestino con precursores en Sinaloa

Autoridades federales informaron este miércoles sobre la inhabilitación de un laboratorio clandestino ubicado en el municipio de Elota, Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad de México detalló que el laboratorio fue descubierto en las inmediaciones del poblado Las Tinajas, donde elementos federales aseguraron el sitio.

En el sitio se aseguraron diversos objetos de delito, incluido: 

  • 150 litros de precursores químicos líquidos
  • Más de 92 kilos de precursores químicos sólidos
  • Dos vehículos
  • Tres destiladores
  • Dos centrifugadoras
  • Tres mezcladoras
  • Una báscula
  • Ventiladores
  • Tres bombas de agua
  • Diversas herramientas

Elementos adscritos a la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en este despliegue operativo.

Esta inhabilitación del lugar forma parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, aseguró el Gabinete de Seguridad.

 

 

 

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