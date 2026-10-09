Desmantelan laboratorio clandestino con precursores en Sinaloa

Esta inhabilitación del lugar forma parte del reforzamiento de la seguridad para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas

Autoridades federales informaron este miércoles sobre la inhabilitación de un laboratorio clandestino ubicado en el municipio de Elota, Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad de México detalló que el laboratorio fue descubierto en las inmediaciones del poblado Las Tinajas, donde elementos federales aseguraron el sitio.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y de las acciones para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado Las Tinajas, municipio de Elota. En el lugar se aseguraron 150 litros de precursores químicos líquidos, más de 92 kilos de precursores químicos sólidos, dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y diversas herramientas. Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad trabajar de manera coordinada para impedir la producción y distribución de drogas, evitar que estas sustancias lleguen a la población y fortalecer la seguridad en Sinaloa. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 7, 2026 En el sitio se aseguraron diversos objetos de delito, incluido: 150 litros de precursores químicos líquidos

Más de 92 kilos de precursores químicos sólidos

Dos vehículos

Tres destiladores

Dos centrifugadoras

Tres mezcladoras

Una báscula

Ventiladores

Tres bombas de agua

Diversas herramientas Elementos adscritos a la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron en este despliegue operativo. Esta inhabilitación del lugar forma parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, aseguró el Gabinete de Seguridad.