Desmantelan cinco narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

Se dio a conocer que estos aseguramientos representan un impacto económico superior a los $650 millones de pesos a organizaciones criminales

Como parte de las acciones coordinadas entre dependencias federales, se aseguraron cinco laboratorios clandestinos de metanfetamina en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) lograron desmantelar estos cinco laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas y localizaron un terreno con metanfetamina.

A través del Gabinete de Seguridad se dieron a conocer estas acciones, representan un impacto económico superior a los $650 millones de pesos a organizaciones criminales

En seguimiento a las acciones para combatir la producción de drogas, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.



En estas acciones se aseguró más de una tonelada de metanfetamina; además, se… pic.twitter.com/H1LJ8jvPhk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 17, 2026

Aseguran más de 780 kilogramos de metanfetamina relacionados con 'El Jardinero'

En el municipio de El Saucillo se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 600 kilos de droga, así como 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas y material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los recorridos establecidos tras la detención de Audias “N”, alias "El Jardinero" se localizaron 780 kilogramos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida en El Capomo, Nayarit.

Localizan tres narcolaboratorios clandestinos en Corral Viejo, Sinaloa

Por su parte, se localizó un laboratorio clandestino en el poblado de Corralejo, Sinaloa, donde se decomisaron 1,500 litros de producto terminado, así como 2,500 litros de precursores químicos, 3,100 litros de sustancia de uso dual, 1,200 kilos de sosa cáustica y diversas herramientas utilizadas para la producción de narcóticos.

En este mismo estado, pero en el poblado de Corral Viejo, también se localizaron tres laboratorios clandestinos. En el primero se localizaron 1,250 litros de metanfetamina, mientras que en el segundo se encontraron 500 litros de ácido acético, 1,500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual.

En el último, personal de la Secretaría de Marina localizó el tercer laboratorio clandestino que contenía: