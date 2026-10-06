Desmantelan campamentos e invernaderos clandestinos en Mazatlán

El gabinete de seguridad del gobierno federal y estatal realizó diversas intervenciones tácticas, logrando importantes decomisos.

Entre el 2 y el 4 de octubre de 2026, las fuerzas integradas en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México concretaron una serie de intervenciones tácticas en distintos municipios del estado de Sinaloa, logrando neutralizar campamentos clandestinos, asegurar armamento de alto poder, decomisar miles de dosis de estupefacientes y desmantelar infraestructura tecnológica empleada por células delictivas.

Las acciones se llevaron a cabo gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Estatal.

Decomisos e infraestructura delictiva en Mazatlán

El municipio de Mazatlán concentró una parte sustancial de las labores de cateo y patrullaje de las autoridades interinstitucionales:

Decomiso de productos con THC y tabaco: Mediante la ejecución de un cateo en un inmueble, elementos federales y estatales aseguraron 35,726 cigarrillos, 790 bolsas de golosinas y botanas derivadas de marihuana, 2,300 envolturas con papel de tabaco, 300 vapeadores, 1,250 bolsas de frituras, cuatro cargadores, 20 cartuchos útiles y un chaleco con diseño de camuflaje.

Mediante la ejecución de un cateo en un inmueble, elementos federales y estatales aseguraron 35,726 cigarrillos, 790 bolsas de golosinas y botanas derivadas de marihuana, 2,300 envolturas con papel de tabaco, 300 vapeadores, 1,250 bolsas de frituras, cuatro cargadores, 20 cartuchos útiles y un chaleco con diseño de camuflaje. Destrucción de campamentos e infraestructura de comunicación: En zonas rurales del municipio, efectivos de la SSPC y FGR inhabilitaron tres campamentos clandestinos. En el lugar confiscaron una camioneta blindada, un arma de fuego, 16 cargadores, 475 cartuchos, cuatro chalecos con placas balísticas y un complejo equipo de radiocomunicación compuesto por dos repetidoras de radiofrecuencia, dos antenas, 11 paneles solares y 16 acumuladores.

En zonas rurales del municipio, efectivos de la SSPC y FGR inhabilitaron tres campamentos clandestinos. En el lugar confiscaron una camioneta blindada, un arma de fuego, 16 cargadores, 475 cartuchos, cuatro chalecos con placas balísticas y un complejo equipo de radiocomunicación compuesto por dos repetidoras de radiofrecuencia, dos antenas, 11 paneles solares y 16 acumuladores. Invernadero clandestino: Se aseguró una instalación acondicionada como invernadero en la que se incautó un kilogramo de marihuana, 50 charolas de plástico, 10 extensiones de luz, un tanque de gas, un garrafón de fertilizante y una máquina de empaque al vacío.

Se aseguró una instalación acondicionada como invernadero en la que se incautó un kilogramo de marihuana, 50 charolas de plástico, 10 extensiones de luz, un tanque de gas, un garrafón de fertilizante y una máquina de empaque al vacío. Detención con artefactos explosivos: Las fuerzas del orden detuvieron a un individuo en posesión de una motocicleta con reporte de robo, un arma corta, un cargador, 17 cartuchos, dos teléfonos celulares y seis artefactos explosivos improvisados.

Las fuerzas del orden detuvieron a un individuo en posesión de una motocicleta con reporte de robo, un arma corta, un cargador, 17 cartuchos, dos teléfonos celulares y seis artefactos explosivos improvisados. Aseguramiento en el poblado Veranos: Personal del Ejército Mexicano incautó dos armas de fuego, tres cargadores y 68 cartuchos.

Acciones navales en El Rosario y Escuinapa

Por su parte, personal de la Secretaría de Marina desplegó operativos de vigilancia en comunidades del sur del estado, obteniendo importantes aseguramientos de armamento y drogas sintéticas:

Rincón de Higueras (El Rosario): Marinos confiscaron un vehículo, siete armas largas, 56 cargadores, 188 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un cargamento de 103,050 dosis de metanfetamina.

Marinos confiscaron un vehículo, siete armas largas, 56 cargadores, 188 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y un cargamento de 103,050 dosis de metanfetamina. Las Cañas (Escuinapa): En esta localidad se logró el aseguramiento de un vehículo, 23 cargadores y 2,581 cartuchos de diversos calibres.

Las personas detenidas, el armamento, las sustancias ilícitas y el equipo táctico asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.