Desmantela Marina infraestructura para crear drogas en Culiacán

El operativo, realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República, permitió ubicar una importante cantidad de sustancias químicas y material

La infraestructura para la producción de drogas sintéticas volvió a quedar expuesta en la zona rural de Culiacán, donde personal de la Marina localizó y neutralizó precursores químicos, un reactor, centrifugadoras y otros equipos utilizados en laboratorios clandestinos instalados en las inmediaciones de los poblados Vizcaíno y Copaco.

El operativo, realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República, permitió ubicar una importante cantidad de sustancias químicas y material empleado en la elaboración de drogas.

Entre los insumos asegurados había 200 litros de acetona destilada almacenados en cuatro bidones, además de 50 litros de una sustancia con características de tolueno crudo.

También fueron encontrados 600 litros de alcohol etílico distribuidos en tres tambos, así como 525 kilogramos de ácido tartárico peróxido contenidos en 21 costales.

A esa carga se sumaron otros 125 kilogramos de sosa cáustica almacenados en cinco costales. Los químicos fueron neutralizados en el lugar conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades.

El despliegue permitió además inhabilitar parte del equipo utilizado para el procesamiento de sustancias, entre éste seis centrifugadoras, un reactor con capacidad de 200 litros, seis tinas de 250 litros y un motogenerador.

En los puntos inspeccionados también fueron localizados 14 tanques de gas y dos motocicletas.

La Secretaría de Marina informó que las acciones forman parte de los operativos para localizar y desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.