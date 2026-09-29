Designan a Jasmin María Bugarín coordinadora en Nayarit

Tras la aplicación de encuestas internas y criterios de paridad de género, la dirigencia nacional oficializó el nombramiento político.

La senadora con licencia Jasmine María Bugarín Rodríguez fue designada este lunes como Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Nayarit. El anuncio oficial se realizó durante una transmisión en vivo encabezada por Citlalli Hernández, secretaria de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Durante la presentación del proceso interno, se detalló que el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Javier Santana García, obtuvo el mayor número de votos en la encuesta realizada; sin embargo, en apego a los criterios de paridad de género estipulados por el movimiento, la coordinación recayó en Bugarín Rodríguez al posicionarse como la mujer más votada del proceso.

En la contienda participaron diversas figuras políticas de la entidad, entre las que destacan María Geraldine Ponce Méndez, alcaldesa de Tepic; Héctor Javier Santana García, presidente municipal de Bahía de Banderas; Miguel Pavel Jarero Velázquez, exdiputado federal y expresidente municipal de Santiago Ixcuintla; Jorge Armando Ortiz Rodríguez, exlegislador y líder del Partido del Trabajo en Nayarit; así como María Elizabeth López Blanco, consejera del movimiento en la entidad.

Durante la transmisión, la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel reconoció la participación de cada uno de los aspirantes y agradeció expresamente a Santana García por su disposición y respaldo al criterio de paridad para dar paso al liderazgo de las mujeres en el proyecto político regional.

¿Quién es Jasmine María Bugarín Rodríguez?

Jasmine María Bugarín Rodríguez es licenciada en Derecho y comenzó su trayectoria política en el municipio de La Yesca, donde desempeñó tareas enfocadas en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo comunitario.

En el ámbito legislativo, ha ejercido como diputada local y en dos ocasiones como diputada federal.

Actualmente, se desempeña como senadora de la República, cargo en el que ha tenido responsabilidades en la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Su recorrido político en la entidad abarca desde las zonas serranas hasta la capital nayarita, por lo que asumirá la encomienda de organizar de manera disciplinada y coordinada las estructuras del movimiento en todo el estado.