Designan a Imelda Castro como defensora de la 4T en Sinaloa

Entre aplausos, ovaciones y el clamor unánime de “¡coordinadora, coordinadora!”, Imelda Castro Castro fue designada por Morena como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa.

El nombramiento, llevado a cabo en el Salón Olmeca 2 del World Trade Center (WTC) de la capital del país, posiciona a la actual senadora como la virtual abanderada del partido guinda para competir por la gubernatura sinaloense en los comicios de 2027.

El respaldo hacia Castro Castro quedó de manifiesto durante la presentación formal de los aspirantes, momento en el que un concurrido sector de los asistentes cerró filas en torno a su figura.

Una trayectoria de cuatro décadas en la política

Nacida el 30 de noviembre de 1968 en Agua Caliente de Cebada, municipio de Sinaloa, Imelda Castro radica en Culiacán desde 1991. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuenta con una maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), institución donde también ejerció la docencia.

Con una carrera política que abarca más de 40 años, sus inicios se remontan a la lucha social en movimientos como El Barzón y en la defensa de causas campesinas, pesqueras y de deudores de la banca. En 1989 se integró al PRD, donde construyó una sólida trayectoria que incluyó:

Dos periodos como diputada local en el Congreso de Sinaloa.

La presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sinaloa (2005-2008).

La titularidad de la Dirección de Agroindustria en la Secretaría de Desarrollo Económico del estado.

Consolidación en el senado y en el proyecto guinda

En 2017, Castro Castro concluyó su etapa en el PRD para sumarse a las filas de Morena. Desde el 1 de septiembre de 2018 ocupa un escaño en el Senado de la República representando a Sinaloa, responsabilidad para la que fue reelecta en 2024.

Durante su paso por la Cámara Alta ha asumido responsabilidades clave, entre las que destacan la Vicepresidencia de la Mesa Directiva y la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Con esta nueva encomienda partidista, la legisladora encabeza formalmente la estructura de Morena con miras al proceso electoral de 2027.