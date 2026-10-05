Designan a Daniela Flores como alcaldesa de Suchiapa

La propuesta fue presentada el sábado 3 de octubre a Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, y a Mario Guillén Guillén

El Cabildo de Suchiapa, Chiapas, propuso por unanimidad a Daniela Guadalupe Flores Chanona como presidenta municipal interina, tras la detención del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero.

El acuerdo busca mantener el funcionamiento del Ayuntamiento mientras se resuelve el relevo ante el Congreso estatal.

La propuesta fue presentada el sábado 3 de octubre a Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, y a Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El Congreso analizará la propuesta el 6 de octubre

Castillo Atristain informó que el asunto será turnado al Pleno el martes 6 de octubre para su análisis y, en su caso, aprobación. Por ahora, el acuerdo del Cabildo constituye una propuesta de relevo y aún está pendiente la resolución legislativa.

Flores Chanona forma parte del Ayuntamiento como regidora. Su nombre fue respaldado por los integrantes del Cabildo para cubrir la ausencia de Lara Cordero y dar continuidad a la representación política y administrativa del municipio.

Durante la reunión con los legisladores, las autoridades municipales señalaron la necesidad de garantizar la paz y la gobernabilidad en Suchiapa tras las detenciones.

El relevo ocurre después de la Operación Enjambre

Jorge Lorenzo Lara Cordero fue detenido durante las primeras horas del sábado en un operativo de fuerzas federales y estatales. También fue arrestado el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez.

El Gabinete de Seguridad federal reportó 21 personas detenidas, entre ellas mandos y elementos de la Policía Municipal, así como personal vinculado al ámbito judicial. Las investigaciones están relacionadas con posibles delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Tras el operativo, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal mantienen recorridos de vigilancia en Suchiapa, mientras el Congreso prepara la revisión de la propuesta para encabezar el Ayuntamiento.