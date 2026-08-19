Designa Sheinbaum a diplomático para embajada en Irlanda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este lunes al Congreso de la Unión el nombramiento del diplomático Rogelio Granguillhome Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Irlanda, cargo que deberá ser aprobado por el Legislativo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que la designación responde a la prioridad del Gobierno mexicano de fortalecer la presencia del país en el mundo.

COMUNICADO. "Envía presidenta Claudia Sheinbaum nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín como embajador de México ante la República de Irlanda".https://t.co/R1Uc9uDHxK pic.twitter.com/BfRPvKfA3j — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 17, 2026

En la nota informativa también comunicó que, una vez avalado el nombramiento, Granguillhome buscará profundizar la relación económica bilateral, reforzar los vínculos históricos y culturales y consolidar a México como un socio clave de Irlanda.

El oficio remitido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, confirma que Sheinbaum realizó la designación y que el expediente fue turnado para los efectos constitucionales correspondientes.

El documento señala que el trámite se sustenta en el artículo 89 de la Constitución mexicana, que faculta a la Presidencia para nombrar embajadores con aprobación del Senado o, durante sus recesos, de la Comisión Permanente.

Granguillhome es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en asuntos económicos internacionales, promoción económica y cooperación internacional, según la Cancillería.

Dentro de su trayectoria en el servicio público, ocupó cargos en las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores y fue el primer director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), entre 2011 y 2013.

Además, ha sido embajador de México en Uruguay, Corea, India, Singapur y Alemania.

Entre 2021 y junio de 2026 encabezó la Embajada de México en Bélgica, concurrente ante Luxemburgo, y la representación ante la Unión Europea, donde, de acuerdo con la SRE, participó en la negociación del Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque europeo.

El expediente enviado al Congreso incluye documentación personal, curricular y el programa de trabajo del diplomático para su evaluación legislativa.

La Comisión Permanente deberá analizar y ratificar la propuesta antes de que Granguillhome pueda asumir sus funciones diplomáticas.