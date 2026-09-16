Designa Morena a Julieta Ramírez rumbo a elecciones de 2027

La senadora con licencia encabezará los trabajos del partido en Baja California rumbo a las elecciones pese a su polemica por supuesta colaboración con EUA

Morena designó a la senadora con licencia Julieta Andrea Ramírez Padilla como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, en medio de la polémica generada por señalamientos sobre una presunta colaboración con autoridades de EUA.

El nombramiento fue anunciado este martes durante un acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido. Ramírez llegó al evento entre muestras de apoyo de sus simpatizantes.

Hernández explicó que la definición de la coordinación estatal se realizó mediante encuestas y sondeos entre la militancia, con levantamientos en viviendas. Sin embargo, a diferencia de otros procesos internos, Morena no difundió los resultados específicos de la medición que derivó en la designación de Ramírez.

Durante el acto, la dirigencia morenista entregó la constancia a la senadora con licencia y destacó que será la responsable de los trabajos de organización del partido en Baja California rumbo al proceso electoral de 2027. Hernández la calificó además como la coordinadora más joven definida hasta ahora por Morena.

“Fue el pueblo de Baja California quien ha decidido”, afirmó Montiel al referirse al proceso interno, y subrayó que la tarea encomendada a Ramírez es de carácter organizativo.

La designación ocurre después de que N+ Focus difundiera información sobre un documento relacionado con un mecanismo conocido como proffer agreement, mediante el cual una persona investigada puede ofrecer información al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El medio señaló que Ramírez habría aceptado participar en una sesión para determinar si podía proporcionar información confiable.

Ramírez ha rechazado públicamente haber negociado con autoridades estadounidenses para convertirse en testigo colaborador y ha exigido que se presente el documento que, según ella, demostraría las acusaciones.

El caso ha sido descrito por la legisladora como una “guerra sucia”, mientras que Morena ha expresado su respaldo a la morenista.

Por su parte, Arturo Escobar, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Verde Ecologista de México, respaldó la designación y calificó el proceso como uno de los más transparentes y competidos.

Además, refrendó el apoyo de su partido de cara a los comicios de 2027.