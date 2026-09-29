Designa Morena a Cruz Pérez Cuéllar coordinador en Chihuahua

Morena cerró sus definiciones estatales rumbo a 2027 con Pérez Cuéllar al frente en Chihuahua, tras un proceso interno en el que también participó Andrea Chávez

Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, con lo que quedó definida la última de las 17 coordinaciones rumbo a las elecciones de 2027.

El nombramiento se dio a conocer este lunes 28 de septiembre durante la jornada de definiciones del partido y coloca al alcalde de Ciudad Juárez con licencia al frente de los trabajos de Morena en la entidad.

La definición en Chihuahua estaba prevista para las 19:00 horas, como el último anuncio de un bloque que incluyó también a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora y Baja California Sur. El proceso se retrasó alrededor de cuatro horas respecto al horario previsto, de acuerdo con la información difundida sobre la jornada.

Pérez Cuéllar se impuso en el proceso interno en el que también participaron la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, Martín Chaparro Payán y Luis Carlos Arrieta Lavenant. La designación cerró una de las definiciones que habían concentrado mayor atención dentro del partido en Chihuahua durante las últimas semanas.

Con esta designación, Morena concluyó la definición de sus 17 coordinaciones estatales para las entidades que renovarán gubernatura en 2027. Aunque estos cargos funcionan como antesala del proceso de selección de candidaturas, la coordinación estatal no equivale por sí misma al registro formal de una candidatura ante la autoridad electoral.

Pérez Cuéllar, quien actualmente es alcalde con licencia de Ciudad Juárez, encabezará a partir de ahora los trabajos políticos y territoriales de Morena en Chihuahua. Su designación marca el cierre de la etapa interna del partido para definir a quienes conducirán sus estructuras estatales de cara al proceso electoral de 2027.