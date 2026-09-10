Desfile Militar 2026 iniciará con 99 aeronaves en CDMX

También participarán cadetes pertenecientes a los planteles del Sistema Educativo Militar, personal especializado en la aplicación del Plan DN-III-E

El cielo de la Ciudad de México será uno de los escenarios principales del Desfile Cívico-Militar 2026, con un contingente de 99 aeronaves que abrirá las actividades conmemorativas por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La formación estará integrada por 93 unidades de la Fuerza Aérea Mexicana y seis de la Guardia Nacional, que sobrevolarán la plancha del Zócalo como parte de un despliegue aéreo sin precedentes dentro de esta ceremonia.

Los detalles fueron presentados durante la Revista Oficial a la Parada Militar, encabezada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, en la explanada Damián Carmona del Campo Militar número 1.

Paracaidistas descenderán antes del contingente aéreo

Antes del paso de los aviones y helicópteros, está programado el descenso de 15 integrantes del grupo de paracaidistas “Guerreros Aztecas”, conformado por cinco mujeres y diez hombres.

La maniobra se realizará sobre la explanada del Zócalo siempre que las condiciones meteorológicas permitan efectuarla con seguridad.

Posteriormente, comenzará el despliegue de las 99 aeronaves sobre el Centro Histórico.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, designó al general Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, como comandante de la columna que participará en el desfile de este año.

Más de 15 mil integrantes participarán en el desfile

La ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas y será encabezada nuevamente por la Guardia Nacional. Después avanzarán los agrupamientos del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana.

También participarán cadetes pertenecientes a los planteles del Sistema Educativo Militar, personal especializado en la aplicación del Plan DN-III-E y elementos que formaron parte del Plan Kukulkán, desplegado para apoyar las tareas de seguridad relacionadas con la Copa Mundial de Futbol.

Durante el ensayo general realizado en el Campo Militar número 1, los contingentes practicaron la formación, los tiempos de avance y la coordinación que deberán mantener durante su paso frente al Palacio Nacional.

Drones y unidades terrestres completarán el despliegue

El parte presentado contabilizó 15 mil 458 integrantes de las Fuerzas Armadas, además de 224 soldados del Servicio Militar Nacional, 100 charros, 29 civiles, dos representantes de Protección Civil de Venezuela y 38 niños.

El despliegue incluyó también 21 banderas de guerra, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 106 aeronaves utilizadas durante la revista, 45 drones y 16 embarcaciones.

A estos recursos se sumaron 424 caballos, 142 perros entrenados y 26 águilas. El uso de drones y equipos especializados busca mostrar las capacidades tecnológicas, de vigilancia y de atención a emergencias con las que cuentan actualmente las instituciones participantes.

El Desfile Cívico-Militar se realizará el próximo 16 de septiembre en el centro de la capital del país, como parte de las actividades oficiales por el aniversario de la Independencia de México.