Claudia Sheinbaum encabezó el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en México.

La historia de la Revolución Mexicana volvió a tomar protagonismo este viernes con la conmemoración de su 116 aniversario, mediante un desfile cívico-militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte de las actividades, la mandataria participó en el izamiento de la bandera nacional y pasó revista a las tropas, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante la ceremonia, el general de división Fernando Colchado Gómez, comandante de la columna del desfile, rindió el parte de novedades a Sheinbaum, en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

En el contingente participaron 2 mil 969 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de cuatro banderas de guerra y una bandera monumental.

El desfile también contó con la presencia de 100 charros, 23 niños y 15 civiles, así como 62 vehículos terrestres, 16 vehículos antiguos, seis motocicletas y 14 aeronaves.

Entre los recursos que formaron parte del recorrido también se reportaron 486 caballos, tres binomios caninos y tres águilas.

Al concluir las actividades, el comandante informó que el desfile cívico-militar se desarrolló sin novedad.

Con información de Diana Valeria Leyva