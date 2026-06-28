Desempleo en México se ubicó en 2.8% durante mayo

La tasa de desempleo en México alcanzó el 2.8% en mayo, con 1.7 millones de personas desocupadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.8% de la población económicamente activa durante mayo, de acuerdo con los resultados más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador se mantuvo en niveles similares a los registrados en el mismo mes del año anterior, aunque mostró un incremento respecto al 2.5% observado en abril de 2026.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en mayo 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.1% participación económica

▪️2.8%… pic.twitter.com/EJUJk53jR2 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 25, 2026

Según el organismo, la población desocupada alcanzó 1.7 millones de personas durante el quinto mes del año. En comparación con mayo de 2025, el número de personas sin empleo aumentó en 22 mil.

El reporte señala que la población económicamente activa llegó a 62.1 millones de personas de 15 años y más, cifra que representó una tasa de participación de 59.1%.

La tasa de desempleo en México alcanzó el 2.8% en mayo, con 1.7 millones de personas desocupadas, informó el Inegi.

Este universo de trabajadores y personas en búsqueda de empleo fue superior en 460 mil personas respecto al registrado en mayo del año anterior.

Del total de la población económicamente activa, 60.4 millones de personas se encontraban ocupadas, lo que significó un incremento anual de 438 mil trabajadores.

Disminuye ligeramente la subocupación

Las personas subocupadas, es decir, aquellas que manifestaron tener disponibilidad y necesidad de trabajar más horas de las que actualmente laboran, sumaron 4.2 millones.

Esta cifra representó el 7 por ciento de la población ocupada, porcentaje ligeramente inferior al 7.1% reportado en mayo de 2025.

Más de la mitad de los trabajadores permanecen en la informalidad

El Inegi reportó que 33.4 millones de personas laboraron en condiciones de informalidad, lo que ubicó la tasa de informalidad laboral en 55.2%.

Por sectores económicos, los servicios concentraron la mayor parte de la población ocupada con el 44.4% del total. Le siguieron el comercio con 19.9%, las manufacturas con 16.2%, las actividades agropecuarias con 10% y la construcción con 8%.

Las denominadas otras actividades económicas, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, representaron el 0.6 por ciento de la ocupación, mientras que el 0.8% de los trabajadores no especificó su actividad.

Por género, la población económicamente activa femenina se ubicó en 24.9 millones de personas, mientras que la masculina alcanzó 35.5 millones.

La tasa de participación laboral fue de 45.8% entre las mujeres en edad de trabajar y de 74.2% entre los hombres, reflejando una diferencia importante en la incorporación al mercado laboral.

Las cifras se dan en un contexto en el que la economía mexicana registró un crecimiento de 0.6 por ciento durante 2025, después de haber avanzado 1.5 por ciento en 2024, en medio de la incertidumbre generada por las tensiones comerciales con Estados Unidos.