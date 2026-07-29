Desechan cargos contra 'El Mayo' Zambada en California

La resolución pone fin al expediente abierto en 2014, pero no modifica su sentencia de por vida y el decomiso de $15,000 millones de dólares

Una jueza federal de Estados Unidos desestimó los cargos por narcotráfico que enfrentaba Ismael "El Mayo" Zambada en California, luego de que la fiscalía solicitó cerrar el proceso al considerar que el cofundador del Cártel de Sinaloa ya fue condenado a cadena perpetua en un juicio separado celebrado en Nueva York.

La resolución pone fin al expediente abierto desde 2014 en California, pero no modifica la situación jurídica del capo, quien permanecerá en prisión tras recibir una sentencia de por vida y el decomiso de $15,000 millones de dólares.

La decisión fue emitida por la jueza Dana M. Sabraw, del Tribunal del Distrito Sur de California, quien ordenó desechar con perjuicio el caso, lo que impide que las autoridades estadounidenses vuelvan a presentar las mismas acusaciones ante esa corte.

El proceso judicial incluía cargos por crimen organizado, conspiración para traficar metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de la resolución, la jueza también ordenó cancelar la orden de arresto que permanecía vigente únicamente para ese expediente.

La desestimación con perjuicio significa que el caso queda concluido de forma definitiva en el Distrito Sur de California, aunque no altera las condenas que enfrenta Zambada en otras jurisdicciones.

Fiscalía argumentó que ya recibió cadena perpetua

La fiscalía federal explicó que solicitó el cierre del caso debido a que el pasado 20 de julio de 2026, un tribunal federal de Nueva York dictó sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada.

La condena fue resultado de la declaración de culpabilidad presentada por el líder criminal en agosto de 2025 por dos cargos relacionados con crimen organizado.

Con esa resolución, las autoridades consideraron innecesario mantener abierto un proceso paralelo en California.

Además de la prisión de por vida, el tribunal de Nueva York ordenó el decomiso de $15 mil millones de dólares, cantidad que las autoridades estadounidenses calcularon como las ganancias obtenidas por Zambada durante cerca de cuatro décadas de actividades relacionadas con el narcotráfico.

La decisión representa el cierre de uno de los expedientes federales que permanecían pendientes contra el histórico líder del Cártel de Sinaloa, aunque la sentencia emitida en Nueva York mantiene intacta su condena y las sanciones económicas impuestas por la justicia estadounidense.