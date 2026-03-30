Desechan amparo de contralmirante ligado a red de huachicol

Jueza federal determinó que no existe orden de aprehensión vigente contra contralmirante Fernando Farías Laguna, quien impugnó la resolución

La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos desechó la demanda de amparo promovida por el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien buscaba protección contra una presunta orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con el tráfico ilegal de combustible.

La titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, resolvió sobreseer el recurso al considerar que las autoridades señaladas negaron la existencia de dicho mandamiento judicial.

En su resolución, la jueza indicó que las instancias señaladas en el amparo rechazaron contar con una orden de aprehensión o su ejecución, y que la parte quejosa no presentó elementos suficientes para desvirtuar esas afirmaciones, por lo que determinó que los actos reclamados “no existen”.

Impugnan resolución ante tribunal colegiado

Tras el fallo, la defensa de Farías Laguna promovió un recurso de revisión, el cual será analizado por un tribunal colegiado en materia penal del Primer Circuito, que podrá confirmar o revertir la decisión judicial.

El contralmirante es considerado prófugo de la justicia y está señalado como presunto integrante de una red de corrupción vinculada a altos mandos de la Secretaría de Marina, relacionada con el contrabando de hidrocarburos importados ilegalmente desde Estados Unidos.

Vínculos y antecedentes del caso

Fernando Farías Laguna es hermano del vicealmirante Roberto Farías Laguna, quien se encuentra preso por los mismos señalamientos, y ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían encabezado una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas del país, utilizando su posición dentro de la institución para facilitar el ingreso ilegal de combustible.

En noviembre pasado, una jueza de control en el Estado de México reactivó la orden de aprehensión contra el contralmirante por delincuencia organizada, luego de que no se presentara a una audiencia judicial.

El caso continúa en proceso, a la espera de la resolución del tribunal colegiado que definirá el rumbo legal del amparo promovido por el exmando naval.