Descubren 18 kilos de droga ocultos dentro de autobús en Sonora

Elementos llevaron a cabo la detención de los dos hombres para ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente

Ante los despliegues efectuados por elementos federales, se descubrieron un total de 18 kilogramos de cocaína ocultos dentro de un autobús en Sonora.

Esto sucedió sobre la carretera México 15, tramo Hermosillo–Nogales, donde las autoridades realizaron una revisión a un autobús de pasajeros, el cual contaba con dos operadores.

En seguimiento a trabajos de investigación y vigilancia en carreteras, en Hermosillo, Sonora, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico y de @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 10 kilos de fentanilo y 8 kilos de heroína ocultos en el… pic.twitter.com/HklORkDpP0 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 26, 2026 Sin embargo, los elementos detectaron ciertas modificaciones irregulares en la parte de la alacena, se encontraban 10 kilogramos de fentanilo y ocho más de heroína ocultos en este compartimiento, además de diversos dispositivos móviles. Por ello, los elementos llevaron a cabo la detención de los dos hombres para ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica. Estos operativos se llevaron a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscrita a la Fiscalía General de la República, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.