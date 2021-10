Descubre infidelidad de su novia y la abandona en carretera

El vídeo ha generado controversia, pues los usuarios dicen que no debió dejar a la mujer en un lugar desolado

Por: Patricia Hernández Agüero

octubre, 05, 2021 16:47

Lamentablemente los casos de infidelidad entre las parejas existen, sin embargo, en la actualidad y con la presencia de las redes sociales, algunas personas deciden exhibirlos o exhibirlas.

Tal es el caso de un joven que presuntamente descubrió conversaciones que su novia mantenía con un hombre llamado Alejandro a través de Whatsapp y preparó una peculiar forma para decirle que ya estaba enterado.

Con la ayuda de un amigo y la redes sociales, la mujer sería expuesta por su presunta infidelidad.

Aunque se desconoce el lugar exacto en donde ocurrieron los hechos, las placas del vehículo que aparece en el video son del estado de Jalisco.

Juan (el novio) con la ayuda de un amigo como cómplice, llevaron a la joven a una carretera desolada con la idea de que descubriría una sorpresa que le tenía preparada su novio.

En el primer video la joven descubre un pedazo de cartón que tenía escrito: "Se lo que hiciste", cuando el cómplice del novio le pregunta qué hizo ella responde que nada. Del otro lado venía dibujado un mapa.

En el segundo video publicado en Tik Tok, la joven encuentra una pequeña pala y comienza a cavar en la tierra y saca una caja negra de plástico.

Finalmente, logra sacar, varias hojas enrolladas, las cuales estaban sujetadas con el anillo de promesa, según se puede escuchar que dice la mujer.

Al ver las hojas, se da cuenta que son capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con un hombre llamado Alejandro.

El que hasta entonces era su novio, regresó en el vehículo, pero solo para recoger a su amigo, ver la reacción de la joven al verse descubierta y para dejarla abandonada en un camino alejado.

"Ya me di cuenta de todo", "No me vas a ver la cara otra vez", "Eso te pasa por pasada de lanza", dice el ahora exnovio en el video.



El vídeo ha generado controversia por las opiniones encontradas de los usuarios. Mientras unos "aplauden" lo que el novio hizo, otros más critican que la haya dejado en un lugar alejado expuesta al peligro. Otros más señalaron que solo debió terminarla ya que no es de su propiedad.

¿Tú qué opinas, hizo lo correcto o no?

