Descartan riesgo de impacto ciclónico en costas del país

El huracán Rachel se aleja gradualmente hacia mar adentro en el Océano Pacífico, reduciendo paulatinamente la fuerza de sus vientos.

Las costas mexicanas registran una jornada de calma en cuanto a la amenaza de ciclones tropicales directos. Tras el paso de los ciclones Apolo y Rachel, así como la disipación de una pequeña tormenta que comenzaba a formarse de manera simultánea junto a Rachel, los mapas meteorológicos confirman que por el momento no existen riesgos de nuevos impactos de peligro inminente para el territorio nacional.

Por su parte, el fenómeno ciclónico Rachel comenzó a alejarse gradualmente de las costas del país hacia mar adentro en el Océano Pacífico. Durante este trayecto de alejamiento, el sistema ha ido reduciendo paulatinamente la fuerza de sus vientos.

Pronóstico y trayectoria de degradación

De acuerdo con el mapa de cono de incertidumbre y trayectoria previsto para el sistema, Rachel continuará perdiendo fuerza a medida que se desplaza hacia el oeste en aguas abiertas.

Tras alcanzar la categoría 2 de huracán en aguas profundas, el fenómeno transitó a huracán categoría 1 antes de degradarse a tormenta tropical.

La trayectoria proyecta que el sistema mantendrá un desplazamiento continuo hacia el oeste-noroeste, internándose en aguas del Pacífico y perdiendo paulatinamente sus características ciclónicas sin representar una amenaza directa de impacto para las zonas costeras de México.