Ricardo Monreal prevé que el nombramiento se concrete a finales de enero, luego de que el TEPJF resuelva la impugnación del PAN por la falta de convocatoria

La Cámara de Diputados descartó alcanzar un consenso con la oposición para designar a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el PAN recurriera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la falta de una convocatoria para iniciar el proceso.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la posibilidad de construir un acuerdo con los grupos parlamentarios opositores “se esfumó” y estimó que el nombramiento podría concretarse hasta finales de enero próximo.

El coordinador de Morena explicó que el Congreso esperará la resolución de la Sala Superior del TEPJF antes de emitir la convocatoria para renovar la presidencia del organismo electoral.

Proceso para renovar la presidencia del INE podría extenderse

Monreal calculó que el tribunal tardaría entre 23 y 28 días en emitir una sentencia. A ese periodo se sumarían alrededor de 30 días para registrar a los aspirantes, aplicar los exámenes correspondientes e instalar el comité técnico evaluador.

Ante este escenario, el legislador zacatecano consideró que la designación se resolverá previsiblemente mediante una mayoría calificada o por insaculación, ya sea en San Lázaro o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, sostuvo que ya no existen condiciones para buscar un acuerdo sobre una convocatoria compartida y reiteró que lo procedente es esperar la resolución judicial para continuar con el procedimiento.

PAN acudió al Tribunal Electoral por falta de convocatoria

El miércoles, el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa Abimerhi, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales, al señalar que habían transcurrido 26 días desde la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala sin que los diputados emitieran la convocatoria para designar a su sucesora.

El legislador panista calificó la demora como una dilación deliberada y acusó que con ella se busca mantener una presidencia provisional afín a Morena.

Monreal atribuyó a esta acción la ruptura de la mesa de negociación y señaló que el Poder Legislativo deberá esperar el fallo del tribunal antes de avanzar en la renovación.

Monreal rechaza modificar facultades de la presidencia

El coordinador de Morena también rechazó la exigencia de la oposición para eliminar, en este momento, las facultades que permiten a la presidencia del INE realizar nombramientos sin contar con una mayoría.

Argumentó que el artículo 105 de la Constitución prohíbe realizar modificaciones legales durante los 90 días previos al inicio del proceso electoral federal, por lo que consideró que no es posible atender esa petición en esta etapa.