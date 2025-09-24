Descarta Sheinbaum afecte relación con Colombia muerte de músicos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó señalamientos en donde vinculó lo sucedido con los músicos a la 'guerra contra las drogas'

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este martes que el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera Lemos, ocurrido en el Estado de México, afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la "guerra contra las drogas".

“No voy a entrar a debate con el presidente (Gustavo) Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo. Y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Respecto al homicidio de los artistas, recordó que desde que se denunció la desaparición de B King y su coequipero, conocido como Regio Crown, se abrió una carpeta de investigación por homicidio en la Ciudad de México y la Fiscalía local inició la búsqueda.

“Hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos y es la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quien puede dar más información. Y se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la cancillería”, acotó.

Según varios medios locales, los músicos fueron hallados muertos con huellas de tortura y con un mensaje intimidatorio, algo que, sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades mexicanas.

El lunes, tras darse a conocer el asesinato de los colombianos, Petro hizo uso de la red social X para condenar el homicidio.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Petro solicitó el domingo el apoyo de la presidenta Sheinbaum para localizar a los músicos, y ahora exigió que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

Por su parte, el Gobierno mexicano aseguró que llevará una “investigación exhaustiva” sobre el caso.

B King, de 31 años, y Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

Tras su desaparición, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda por los cantantes, que habían tenido una presentación el fin de semana previo.

El lunes, Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.

No obstante, más tarde ese mismo día, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que ambos artistas fueron hallados sin vida en Cocotitlán, en el Estado de México, a unos 50 kilómetros de donde se tuvo el último contacto con ellos.