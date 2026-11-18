Autoridades federales también detallaron que mantienen diálogo con los migrantes de manera personal y grupal, con el fin de conocer su situación

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó que alguna de las más de 20 caravanas migrantes que se encuentran presentes en el territorio mexicano llegara a la frontera con Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, la titular de la dependencia detalló que se trata de 24 caravanas provenientes del centro y sur de América que arribaron a entidades como Oaxaca y Chiapas, pero que ninguna ha llegado a la frontera.

"Al momento, y por eso digo hechos, no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte", señaló.

Identifican a caravana procedente de Honduras y El Salvador

Aseguró que el Instituto Nacional de Migración tiene identificada una caravana procedente de Honduras y El Salvador, cuyos integrantes se encuentran en el municipio de Mapastepec, Chiapas.

"Nosotros estamos viendo que actualmente sí está una caravana en Chiapas, que proviene de Honduras y de El Salvador. Ya varios de los integrantes han retornado a sus países, pero actualmente todavía son 781 integrantes".

Autoridades federales también detallaron que mantienen diálogo con los migrantes de manera personal y grupal, con el fin de conocer su situación y ofrecer alternativas que permitan facilitar un retorno seguro a sus lugares de origen.

“Y se va hablando con ellos en el camino para, como les decía, convencerlos de que es uno por uno y a veces por separado, por grupos, se les analiza la situación con el propósito de facilitar su retorno seguro a su lugar de origen”, detalló.

Rodríguez Velázquez también señaló que algunas personas pueden decidir permanecer en territorio mexicano e incorporarse a actividades laborales en otras entidades, siempre y cuando cumplan con las condiciones legales para su estancia.

Esto sucede días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presionara al Gobierno de México con su amenaza de duplicar aranceles en caso de que no detuviera las "enormes caravanas" que se dirigen al territorio