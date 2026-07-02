Descarta México pronta normalización de relación con Ecuador

Presidencia defiende la decisión tomada por AMLO tras la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la sede diplomática mexicana en abril de 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una pronta normalización de las relaciones diplomáticas con Ecuador al afirmar que sigue vigente la ruptura por el asalto a la embajada mexicana en Quito en 2024, algo que consideró "muy grave".

“Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. Eso es lo primero en el caso de Ecuador. Y eso sigue”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

Al ser consultada sobre la relación bilateral un día después de que México derrotara a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, la mandataria defendió la decisión tomada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la sede diplomática mexicana en abril de 2024.

Sheinbaum recordó que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas había solicitado asilo en la embajada mexicana cuando las autoridades ecuatorianas ingresaron al recinto para detenerlo.

“Entonces, es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador”, agregó.

Asimismo, señaló que el Gobierno mexicano mantiene abierta una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y apuntó que el estado actual del litigio será un elemento relevante para cualquier discusión futura sobre el vínculo diplomático.

“Vamos a preguntarle al canciller en qué estatus está (la demanda ante la CIJ) y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así. Lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador”, dijo.

No obstante, dejó claro que una reanudación de relaciones no está sobre la mesa de manera inmediata, pese a que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha expresado su intención de retomarlas.

“No es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento”, sostuvo.

La ruptura diplomática entre México y Ecuador se produjo el 5 de abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener a Glas, quien había recibido asilo político.

México denunció una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, mientras Ecuador presentó una contrademanda al considerar improcedente el asilo otorgado al exvicepresidente.

Aunque ambos países mantienen intercambios comerciales y comunicación a través de Suiza, que actúa como intermediaria diplomática, las relaciones formales permanecen suspendidas más de dos años después del incidente.