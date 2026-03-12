Descarta Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral

La propuesta fue respaldada principalmente por la bancada de Morena, que actualmente cuenta con 253 diputados de los 500 que integran la Cámara

El pleno de la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la iniciativa no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

La votación finalizó con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, resultado insuficiente para aprobar el proyecto, ya que las reformas constitucionales requieren el respaldo de al menos dos terceras partes del Congreso.

La propuesta fue respaldada principalmente por la bancada de Morena, que actualmente cuenta con 253 diputados de los 500 que integran la Cámara, sin embargo ese número no fue suficiente para sacar adelante la reforma.

Incluso dentro del bloque oficialista hubo diferencias. Los partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, no respaldaron de manera unánime la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

En contraste, las bancadas de oposición, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, votaron en contra del proyecto.

