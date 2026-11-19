Una locomotora salió de las vías en Apaseo el Grande y chocó contra una estructura en construcción; reportan daños materiales

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Un tren de carga se descarriló durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en Apaseo el Grande, Guanajuato, y terminó impactándose contra una estructura que forma parte de los trabajos de construcción del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato.

El accidente dejó importantes daños materiales y provocó que la locomotora principal quedara prácticamente destruida, de acuerdo con los primeros reportes sobre el incidente.

El convoy transportaba grano

El tren trasladaba un cargamento de grano y tenía como destino el Parque Industrial Amistad, donde realizaría maniobras para descargar el producto en una de las empresas instaladas en el complejo.

El descarrilamiento ocurrió en las inmediaciones del basurero municipal, a la altura del puente que pasa por debajo de la autopista Irapuato-Querétaro. Por razones que todavía no han sido esclarecidas, el convoy perdió su trayectoria sobre los rieles y terminó chocando contra infraestructura ferroviaria en construcción.

Se desconocen las causas del accidente

La fuerza del impacto ocasionó daños considerables en la máquina principal, así como afectaciones en las vías y en los elementos estructurales que se construyen para el proyecto ferroviario de pasajeros.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial que precise qué provocó el descarrilamiento. Tampoco se ha confirmado el estado de salud de los trabajadores que viajaban a bordo del tren.

Además, está pendiente conocer si el percance tendrá consecuencias en el calendario de los trabajos del corredor ferroviario que conectará Querétaro con Irapuato.