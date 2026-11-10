Desata polémica desfile de modas en la Catedral de Puebla

Desfile del diseñador mexicano Benito Santos en la Catedral de Puebla desata críticas y obliga a la Arquidiócesis a disculparse

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La realización de un desfile de moda en la Catedral de Puebla durante la gala benéfica México Monumental 2026 generó una intensa controversia en redes sociales y entre sectores de la comunidad católica, luego de que el recinto religioso fuera utilizado para exhibir diseños de alta costura, entre ellos creaciones nupciales del diseñador mexicano Benito Santos.

El evento, celebrado el pasado 5 de noviembre, reunió propuestas de moda de Benito Santos, la diseñadora poblana Denisse Kuri y artesanas del colectivo Tamachij Chihuatl, además de presentaciones musicales a cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Según los organizadores, la gala tuvo fines benéficos y buscó recaudar recursos para proyectos de asistencia social en la entidad.

Sin embargo, imágenes y videos difundidos en redes sociales provocaron críticas de fieles y agrupaciones católicas, quienes cuestionaron que un espacio destinado al culto religioso fuera utilizado como pasarela.

Algunos usuarios calificaron el acto como una "profanación" y señalaron que una catedral debe conservar exclusivamente su carácter litúrgico.

La polémica también reavivó el debate sobre el uso de inmuebles religiosos para actividades culturales o de carácter privado. Entre los cuestionamientos destacó la referencia a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que establece que los templos deben destinarse principalmente a los fines propios de su objeto religioso.

Arquidiócesis de Puebla emite comunicado

Ante las críticas, la Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en el que lamentó que algunas personas se sintieran "lastimadas en su fe" y ofreció disculpas por la confusión generada. La institución sostuvo que el evento incluyó momentos de catequesis y que las exhibiciones tuvieron un sentido cultural y religioso.

La jerarquía católica explicó que durante la gala se mostraron vestiduras litúrgicas pertenecientes a su acervo histórico, prendas elaboradas por artesanos de San Andrés Hueyapan y vestimenta nupcial contemporánea relacionada con el sacramento del matrimonio. Asimismo, afirmó que las piezas fueron presentadas con "dignidad y decoro" y que no se buscó promover el lujo o la ostentación.

En su posicionamiento, la Iglesia poblana aseguró que continuará trabajando para preservar la sacralidad de sus espacios litúrgicos y evitar situaciones que puedan generar confusión entre los fieles.

Organizadores ofrecen disculpas

Por su parte, los organizadores también ofrecieron disculpas a quienes se sintieron ofendidos, al tiempo que defendieron el carácter cultural y benéfico de la iniciativa, la cual, según informaron, permitió recaudar alrededor de un millón de pesos destinados al Sistema Estatal DIF de Puebla.

La polémica ha colocado nuevamente en el centro del debate la relación entre la preservación del patrimonio religioso, las expresiones culturales contemporáneas y los límites para el uso de espacios considerados sagrados por la comunidad creyente.