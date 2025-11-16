Desarticulan red de tráfico de drogas en Jalisco

Estos presuntos delincuentes ocultaban los estupefacientes dentro de máquinas industriales. Se presume que entre los detenidos se encontraba un menor de edad

Agentes de diversas corporaciones desarticularon una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas el pasado viernes tras realizar un cateo en Jalisco.

En una operación conjunta, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República desplegaron un operativo en el municipio de Tonalá, lo que dio como resultado la detención de nueve personas.

Investigaciones señalaron que al menos cinco predios eran utilizados como centro de almacenamiento, en los que también se modificaba maquinaria industrial para ocultar droga dentro de ellas.

En dichos inmuebles se decomisaron más de 2.8 toneladas de hierba verde con características similares a la marihuana, 508 kilogramos de presunto cristal, 41 cartuchos, tres motocicletas y un vehículo.

Tanto los detenidos como todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para llevar a cabo el procesamiento correspondiente.