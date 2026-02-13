Desarticulan Red de narcomenudeo en Coahuila y Nuevo León

La red ofrecía sus productos en grupos cerrados y páginas disfrazadas, con el objetivo de atraer a posibles compradores en el noreste del país

La Unidad Estatal de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública ha desarticulado una presunta red dedicada al narcomenudeo que operaba a través de redes sociales en Coahuila y Nuevo León.

Esta acción se llevó a cabo tras una exhaustiva línea de investigación que abarcó la región Sureste de Coahuila.

Según fuentes de seguridad, Alejandro “N” es identificado como el presunto líder de esta organización, que utilizaba perfiles en Instagram y Facebook para distribuir narcóticos.

La red ofrecía sus productos en grupos cerrados y páginas disfrazadas, con el objetivo de atraer a posibles compradores.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron aproximadamente 80 kilos de marihuana, además de pastillas de metanfetamina y cocaína, como parte de los esfuerzos para combatir el narcomenudeo en la región.