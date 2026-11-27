Según datos aportados por aseguradoras, el monto involucrado ronda los $300 millones, aunque el fiscal advirtió que podrían existir más asuntos

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Fiscalía de Jalisco por su presunta participación en una célula delictiva que contrataba seguros de vida millonarios a nombre de personas de escasos recursos, para después asesinarlas, simular accidentes y cobrar las pólizas.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, los imputados atraían mediante ofertas de empleo a habitantes de Jalisco y de estados como Sinaloa.

Sin que las víctimas supieran que estaban aseguradas por altas sumas, los presuntos responsables abrían cuentas bancarias a su nombre y realizaban movimientos para construirles historial crediticio y lograr la aprobación de los seguros, designando como beneficiarios a personas cercanas a uno de los señalados.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis “N”, Carlos Alonso “N”, Pasiano “N” y Regina Jazmín “N”.

La investigación se originó tras el hallazgo, el pasado 24 de marzo, de un hombre sin vida dentro de un vehículo volcado en un camino de El Arenal.

Aunque inicialmente parecía un accidente vial, la necropsia determinó que había sido atacado con un arma blanca. La víctima contaba con un seguro contratado bajo este esquema, cuyo cobro fue frenado por la autoridad ministerial.

Hasta ahora se indagan cuatro casos con este mismo modus operandi: tres en Jalisco y uno en Sinaloa. Según datos aportados por aseguradoras, el monto involucrado ronda los $300 millones, aunque el fiscal advirtió que podrían existir más asuntos.

El lunes pasado se ejecutaron cuatro cateos simultáneos en inmuebles de Zapopan —incluida la delegación de Tesistán— y El Arenal. En los operativos fueron capturados los cuatro sospechosos y se aseguraron 17 vehículos, joyería, relojes de lujo, un cheque por más de 10 millones de pesos, más de dos millones de pesos entre moneda nacional y dólares, además de diversas pólizas.

El martes, los detenidos quedaron a disposición de un juez de control en Tequila, donde el Ministerio Público les formuló imputación por homicidio doloso y fraude. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo viernes.