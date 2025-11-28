Desaparecen dos agentes de la Secretaría de Seguridad en Jalisco

Los agentes se dirigían a la ciudad de Guadalajara abordo de un vehículo oficial, momento en el que se perdió la comunicación con ellos.

Dos miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que estaban realizando labores de investigación sobre grupos criminales en Jalisco se encuentran en calidad de no localizados, informó el Gobierno mexicano.

En un comunicado, la SSPC explicó que los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los agentes desaparecidos estaban realizando labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito.

Más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en el municipio de Zapopan.

La SSPC destacó que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, a fin de ejecutar "todas las acciones necesarias para localizar a nuestros compañeros, privilegiando en todo momento su integridad y seguridad".

También están acompañando y brindando "todo el apoyo necesario" a los familiares de los desaparecidos.

En Jalisco, el epicentro de las desapariciones, el número de personas no localizadas ha aumentado un 250 % en tan solo nueve meses.