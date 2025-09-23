Desaparecen cuatro hermanitos cuando nadaban en río de Acapulco

Los menores fueron identificados como Yoel Olea Ramírez de 8 años, Jesús Gerardo de 10; Grisel de 12 y María del Rosario de 13 años.

Los cuatro hermanitos, de entre ocho y trece años de edad, desaparecieron cuando se encontraban nadando en un río del poblado El 30, en la zona rural de Acapulco.

Los menores fueron identificados como Yoel Olea Ramírez de 8 años, Jesús Gerardo de 10; Grisel de 12 y María del Rosario de 13 años.

De acuerdo con las fichas de búsqueda de Locatel, María del Rosario y Grisel vestían una blusa blanca, falda verde y zapatos negros; Jesús portaba una playera negra con franja blanca, short de mezclilla y tenis blancos, mientras que Yoel camisa blanca, pantalón azul y zapatos negros.

El sistema Locatel emitió la ficha de búsqueda y refiere que los hermanos desaparecieron desde el 17 de septiembre en el río del kilómetro 30.

Se pide a la población que proporcione cualquier información que contribuya a localizar a los menores llamando a la línea de emergencia 911.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades locales se encuentran en la búsqueda de los menores.

Cabe señalar que "El 30" es el bastión de una de las organizaciones criminales más antiguas que operan en Acapulco, la familia Arismendi.