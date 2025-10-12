Desaparece mujer y su bebé de ocho meses en CDMX

Andrea Jazmín Negrete y su hijo de ocho meses, Liam, desaparecieron en Coyoacán el 5 de octubre. Autoridades y familiares buscan pistas de su paradero.

La desaparición de Andrea Jazmín Negrete Martínez, de 35 años, y su hijo Liam Gabriel, de ocho meses, mantiene en alerta a autoridades y vecinos de Coyoacán, Ciudad de México. Ambos fueron vistos por última vez el 5 de octubre en la colonia Pedregal de Santo Domingo.

Según familiares, Andrea salió de su casa para entregar pertenencias a su hija mayor y nunca regresó. Más tarde, su expareja aseguró que la llevó a una clínica psiquiátrica, versión que hasta ahora no ha sido confirmada. El bebé Liam también desapareció junto a su madre.

La familia indicó que Andrea había denunciado agresiones previas de su expareja y temía por su seguridad. Ante la falta de información, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas activaron las fichas de localización de madre e hijo.

Andrea mide aproximadamente 1.60 m, vestía suéter café, pantalón azul marino, tenis negros y llevaba bolsa rosa; tiene cicatriz bajo el ojo izquierdo y marca de cesárea.

Liam mide 0.8 m, vestía sudadera negra con gorro rojo, pantalón y cobija de dinosaurios.

La ciudadanía puede proporcionar información al número 55 5484 0430 o acudir a las oficinas de la Comisión de Búsqueda de Personas. Equipos de búsqueda recorren la zona y domicilios vinculados al caso.