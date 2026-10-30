Desaparece mexicano tras accidente ferroviario en España

La Cancillería informó que da seguimiento al caso de Fernando de Jesús Calvillo Silva, cuyo paradero aún no ha sido confirmado tras el accidente

La incertidumbre y la angustia se han apoderado de la familia de Fernando de Jesús Calvillo Silva, un ciudadano mexicano de 45 años originario de Aguascalientes, quien permanece desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en España y en el que se vieron involucrados trenes de alta velocidad que cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla.

De acuerdo con familiares del mexicano, la última información disponible indica que Fernando de Jesús Calvillo Silva viajaba a bordo del tren AVE 2080 de la empresa ferroviaria Renfe, específicamente en el vagón 8, cuando ocurrió el percance en territorio español.

Desde entonces, se perdió toda comunicación con él. La propia compañía ferroviaria confirmó a sus familiares que figuraba en la lista de pasajeros de esa unidad.

La desaparición del aguascalentense ha movilizado a su familia, que mantiene contacto permanente con autoridades mexicanas y españolas en un esfuerzo por conocer su paradero. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en España activó los protocolos de protección consular y mantiene coordinación con las autoridades locales para localizar al connacional.

Familiares señalaron que el hidrocálido realizaba un viaje turístico por España junto con su pareja cuando ocurrió el accidente. Desde las primeras horas posteriores al choque, han buscado información en hospitales, centros de atención a víctimas y albergues temporales, sin obtener resultados positivos.

"No es especulación, iba en el AVE, Renfe. Ellos viajaban de Toledo a Sevilla. Estaban por vacaciones allá, en el vagón 8. Es la información que tenemos hasta el momento", dijo su hermano Alehmi Calvillo.

Conocido en el ámbito académico y social de Aguascalientes, Fernando de Jesús Calvillo Silva se desempeñó como docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad Cuauhtémoc, además de colaborar en el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

Para facilitar su identificación, la familia difundió algunas señas particulares: mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión robusta, tez blanca, ojos cafés, presenta barba y calvicie, y al momento del accidente vestía una playera de color blanco o beige.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y amigos han solicitado apoyo ciudadano para compartir información que contribuya a localizarlo, en medio de la esperanza de obtener noticias sobre su situación y regresar la tranquilidad a quienes esperan respuestas desde México.

Siete mexicanos son reportados con lesiones menores

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de la Embajada de México en España, logró establecer contacto con siete ciudadanos mexicanos que viajaban en los trenes involucrados en el accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo.

Según la dependencia, todos presentaron lesiones derivadas del siniestro, recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta, sin que se reportaran heridas de gravedad entre ellos.

La Cancillería señaló que activó de manera inmediata los protocolos de protección consular para brindar asistencia a los connacionales afectados y mantener coordinación con las autoridades españolas.

En su comunicación oficial, la SRE también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mortales del accidente y reiteró su solidaridad con el pueblo y el gobierno de España, al tiempo que mantiene abiertas las gestiones de apoyo y localización para los mexicanos involucrados.