Desalojan juzgados ante presunta amenaza de bomba en CDMX

Alessandra Rojo de la Vega anunció que esta movilización se originó después de recibir llamadas de alerta sobre esta posible situación de riesgo.

Decenas de trabajadores de Ciudad Judicial fueron desalojados ante la presunta amenaza de riesgo en las inmediaciones de los Juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

A través de redes sociales, el Poder Judicial de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que corroboró el desalojo de las personas.

Alcaldesa detalla que recibieron llamadas de presunta amenaza

A través de redes sociales, compartió imágenes en las que se muestra que alrededor de 600 personas fueron desalojadas de manera preventiva.

Atención | Blindar Cuauhtémoc



Hace unos momentos, nuestra Base Diana recibió llamadas alertando sobre una presunta amenaza de bomba en los juzgados de la colonia Doctores.



De inmediato, personal de Protección Civil y Policía Auxiliar Cuauhtémoc activó los protocolos de…

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México afirmó que esto corresponde a la denuncia de supuestos artefactos explosivos, por lo que personal especializado del Agrupamiento Zorros se encuentra en revisión de la zona.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC acudió a las instalaciones de los juzgados localizadas en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, en la colonia #Doctores, de la @AlcCuauhtemocMx, debido a la denuncia de supuestos artefactos explosivos.



Al momento,…

