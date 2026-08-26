Desafían 'Topos Azteca' burocracia para salvar vidas en Colombia

Los voluntarios mexicanos optaron por movilizarse de manera independiente y sumarse a las labores sobre el terreno tras el sismo en Colombia

Tras 41 días de labores de rescate por el terremoto de Venezuela, el grupo mexicano "Topos Azteca" se desplazó directamente a Colombia para colaborar en la emergencia por el reciente sismo, al desafiar los protocolos y trámites internacionales que, asegura, pueden retrasar la ayuda durante las primeras horas críticas de una catástrofe.

Ante la petición del Gobierno colombiano de no recibir más brigadas extranjeras y las exigencias de certificación de organismos internacionales para los equipos de búsqueda y rescate, los voluntarios mexicanos optaron por movilizarse de manera independiente y sumarse a las labores sobre el terreno.

En una rueda de prensa este lunes en Ciudad de México, el líder de la brigada, Héctor 'El Chino' Méndez, defendió la decisión de actuar con autonomía, sin esperar avales gubernamentales, acreditaciones internacionales o gestiones diplomáticas.

Foto: EFE

“Nosotros los Topos no nos regimos por la normatividad de la ONU; nos regimos por el corazón, por la solidaridad, por el amor y por la empatía”, afirmó el veterano rescatista, conocido como el "Topo Mayor".

"Yo no pido permiso"

La brigada mexicana defiende una estrategia de intervención rápida, con equipos ligeros y sin depender de las grandes estructuras logísticas que acompañan a algunas misiones internacionales.

“Nosotros nos metemos hasta la cocina, así somos los Topos, yo no pido permiso”, afirmó 'El Chino', quien reivindicó la autonomía con la que el grupo se moviliza hacia zonas afectadas por terremotos y otras catástrofes.

El colectivo enfatizó además que la labor de socorro debe mantener un carácter estrictamente humanitario y rechazó que pueda utilizarse para obtener beneficios económicos, publicidad o protagonismo.

“No se vive de esto, se vive para esto; el rescate es un trabajo humanitario, no una industria de la muerte”, sentenció el líder de la brigada, quien también cuestionó a otras agrupaciones mexicanas, entre ellas 'Topos Tlatelolco', que no se desplazó a Colombia.

Pese a recordar que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, participó como brigadista universitaria tras el terremoto de 1985, 'El Chino' rechazó depender del apoyo logístico o de transporte del Gobierno federal, al considerar que mantener esa distancia permite preservar la independencia del grupo y evitar trámites oficiales.

Apoyo de los colombianos

Durante su estancia en Colombia, los rescatistas aseguraron haber contado con el respaldo de la población y de una red de voluntarias que les ayudó a conseguir rápidamente equipo indispensable, como cámaras térmicas y herramientas para romper concreto.

Los integrantes de la brigada afrontaron extensas jornadas de trabajo, en las que combatieron el agotamiento mediante la hidratación, el descanso cuando era posible y la disciplina interna para mantener bajo control el impacto emocional de trabajar entre edificios destruidos y víctimas.

"Cuando es algo que te gusta no hay límites", declaró Ana Karen Torres, paramédica voluntaria de "Topos Azteca" desde hace más de un año, quien ha dejado temporalmente compromisos laborales y familiares para participar en las misiones.

Tras concluir sus tareas y constatar que los equipos colombianos podían continuar los trabajos pendientes, la brigada regresó en la víspera a México, después de una misión que comenzó con las labores de emergencia en Venezuela y continuó prácticamente sin descanso en Colombia.