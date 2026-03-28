Desactiva Segob 547 perfiles de redes ligados a grupos criminales

Gracias a una estrategia de seguridad se reportaron perfiles usados para captar jóvenes y se siguen investigando más de 700 cuentas.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entre los que destacó la eliminación de cuentas en redes sociales vinculadas con actividades delictivas y acciones contra la desaparición de personas.

Durante la conferencia matutina, detalló que entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el Gabinete de Seguridad dio de baja 547 cuentas utilizadas por organizaciones criminales para contactar a jóvenes, mientras que 725 perfiles permanecen bajo investigación y seguimiento.

¿Qué acciones se han realizado contra la desaparición de personas?

Rodríguez señaló que, como resultado de trabajos de inteligencia, se han cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.

“Se impulsan campañas de prevención, especialmente contra la trata de personas, la desaparición de niñas, niños y adolescentes, porque en este proceso entendemos que la prevención es igual de importante”.

La funcionaria enfatizó que el enfoque del Gobierno de México no solo se centra en la reacción ante delitos, sino en fortalecer la prevención para evitar que más personas sean víctimas.

¿Cómo reportar una desaparición en México?

La titular de Gobernación recordó que no es necesario esperar ningún plazo para reportar la desaparición de una persona, e hizo un llamado a denunciar de inmediato a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Finalmente, a las familias y a la sociedad en su conjunto, manifestar nuestro compromiso de búsqueda de las personas desaparecidas, nuestra cercanía y la determinación de realizar un trabajo coordinado para erradicar este doloroso delito”.

¿Qué diferencia hay entre desaparición forzada y por particulares?

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que la desaparición forzada corresponde específicamente a la cometida por autoridades.

Indicó que este fenómeno se registró principalmente entre las décadas de los años 50 y 90, mientras que a partir de 2006 se identificó un cambio hacia desapariciones cometidas por particulares, relacionadas con organizaciones criminales.

“Vemos un fenómeno relacionado con organizaciones criminales a partir, sobre todo, de 2006, que es la desaparición cometida por particulares”.

¿Cuál es el perfil de las personas desaparecidas?

De acuerdo con los registros oficiales, el 78% de las personas no localizadas son hombres entre 30 y 59 años, mientras que el 22% corresponde a mujeres de entre 18 y 29 años.

Figueroa detalló que estos rangos representan los grupos con mayor incidencia dentro de los casos registrados, lo que permite orientar estrategias de prevención y búsqueda.

“Esos serían los rangos de edad más comunes entre las personas que permanecen como desaparecidas, y el porcentaje de sexos”.

Las autoridades reiteraron que la coordinación entre instituciones y la participación ciudadana son elementos clave para atender y reducir este delito.