Derrame en refinería de Pemex en Houston activa operativo

La fuga alcanzó el canal de navegación sin afectar a la población. Las autoridades mantienen labores de contención y monitoreo en la zona

Un derrame de diésel se registró este domingo en las instalaciones de Pemex Deer Park, ubicadas en el Canal de Navegación de Houston, lo que activó un operativo de respuesta para contener la fuga y evitar afectaciones mayores.

De acuerdo con la propia refinería, el incidente fue detectado y su origen identificado y aislado, lo que permitió iniciar de inmediato las labores de control.

A través del sistema de Concienciación Comunitaria y Respuesta a Emergencias (CAER), se informó que el combustible alcanzó el canal, aunque sin generar, hasta el momento, impactos en la comunidad o en industrias cercanas.

Activan medidas de contención

Equipos especializados en manejo de derrames trabajan en la colocación de barreras flotantes para evitar la dispersión del diésel en el Canal de Navegación de Houston, una de las rutas marítimas más importantes de la región.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que no se prevén cierres al tráfico marítimo, lo que indica que la situación se mantiene bajo control operativo.

Sin afectaciones reportadas

Pemex Deer Park señaló que, hasta ahora, no se tiene registro de daños a la población ni a instalaciones aledañas. No obstante, indicó que se mantienen monitoreos constantes en la zona como medida preventiva.

“Los equipos, junto con contratistas especializados, están trabajando activamente para limpiar la zona afectada”, indicó la empresa, al tiempo que precisó que las labores de saneamiento podrían extenderse durante los próximos días.

Operaciones continúan con normalidad

A pesar del incidente, la refinería aseguró que sus operaciones se mantienen sin interrupciones. Además, reiteró que continuará informando conforme se obtengan más detalles sobre el derrame y sus posibles efectos.

El incidente se suma a los retos operativos en instalaciones energéticas clave, en un contexto donde la seguridad industrial y la protección ambiental se mantienen como prioridades en el sector.