Derrame en el Golfo de México habría iniciado en febrero

Según el análisis, entre el 6 y el 10 de febrero una embarcación permaneció en la zona donde posteriormente se detectó la fuga

Un análisis de imágenes satelitales encendió las alertas sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, luego de que organizaciones ambientalistas advirtieran que el incidente se habría originado desde febrero en aguas frente a Campeche y no recientemente, como se había estimado.

De acuerdo con diversas ONG, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la contaminación ha impactado aproximadamente 630 kilómetros de litoral en los estados de Veracruz y Tabasco, evidenciando un problema de gran escala en la región.

Imágenes satelitales evidencian evolución del derrame

Las organizaciones señalaron que el derrame alcanzó una extensión cercana a los 50 kilómetros cuadrados y habría comenzado entre el 11 y el 17 de febrero en las inmediaciones de la plataforma Abkatún.

Según el análisis, entre el 6 y el 10 de febrero una embarcación permaneció en la zona donde posteriormente se detectó la fuga, lo que sugiere que el vertido inició de forma gradual con cantidades reducidas de hidrocarburo.

Sin embargo, a partir del 11 de febrero, la descarga se intensificó de manera considerable, aumentando el volumen del derrame. Para el 13 de febrero, el rastro de contaminación ya era visible y varias embarcaciones realizaban maniobras de contención que resultaron insuficientes ante la magnitud del incidente.

Señalan respuesta tardía y falta de información

Las ONG cuestionaron la actuación de las autoridades al señalar que existió un conocimiento temprano del derrame, pero sin una respuesta efectiva para contenerlo ni informar oportunamente a la población sobre los riesgos.

En este sentido, hicieron un llamado a dependencias como la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para que aclaren qué acciones se implementaron, en qué momento y por qué no se emitieron alertas públicas desde las primeras etapas del incidente.

Además, advirtieron que el manejo del derrame podría no haberse apegado a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, vigente desde 2023.

Expansión del hidrocarburo hacia costas del Golfo

El derrame permaneció activo al menos hasta el 17 de febrero y posteriormente se dispersó debido a factores como corrientes marinas y condiciones meteorológicas, lo que facilitó su llegada progresiva a las costas de Tabasco y Veracruz en semanas recientes.

Este fenómeno ha generado preocupación por los posibles efectos en ecosistemas marinos, actividades pesqueras y comunidades costeras que dependen de estos recursos.

Gobierno anuncia apoyos y mantiene investigación

Ante la emergencia, el Gobierno de México informó la asignación de más de 35 millones de pesos en apoyos económicos y técnicos para atender las afectaciones en la zona.

Asimismo, reportó la recolección de al menos 128 toneladas de residuos, mientras continúan las labores de limpieza y contención.

Las autoridades indicaron que se mantiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo, apoyándose en herramientas como imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México.

En contraste, el Gobierno también rechazó que algunas de las imágenes difundidas por organizaciones como Greenpeace correspondan a registros satelitales reales, lo que ha generado un debate sobre la información disponible en torno al caso.