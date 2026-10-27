Depositarán programas de Bienestar, del 3 al 27 de noviembre

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, aclaró que el depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido

En la conferencia "Las mañaneras del pueblo”, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que del 3 al 27 de noviembre se realizará el pago de los Programas de Bienestar a los adultos mayores, a mujeres, personas con discapacidad, a madres trabajadoras, y a sembradoras y sembradores, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria dijo que este bimestre, los derechohabientes de las Pensiones para adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos; de Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; y de Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos.

Además, también se les depositará a las y los beneficiarios de los Programas para Madres Trabajadoras, mil 650 pesos; y de Sembrando Vida, 6 mil 450 pesos mensuales.

“Nosotros seguimos trabajando para que los recursos lleguen de manera directa sin intermediarios, directo a su Tarjeta de Bienestar para quienes tienen el derecho a recibirlos, están ejerciendo un derecho”, explicó.

La secretaria Ramírez Amaya aclaró que, para brindar mejor atención, el depósito bancario se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los derechohabientes y beneficiarios.

El calendario de pagos se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar

El pago se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

Las y los sembradores del Programa Sembrando Vida recibirán el pago de su jornal mensual el 11 de noviembre.

El anuncio lo hizo la funcionaria en la conferencia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

La fecha de pago también se puede consultar en la Línea de Bienestar 800 639-4264.