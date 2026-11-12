Denuncian extorsiones en penal de Puebla de hasta 300 mil pesos

Como medida de presión, realizaron bloqueos en distintos puntos de la capital del estado y exigieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz

Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, denunciaron presuntos actos de extorsión al interior del reclusorio, donde aseguran que los cobros alcanzan los 300 mil pesos.

Como medida de presión, realizaron bloqueos en distintos puntos de la capital del estado y exigieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz.

De acuerdo con los testimonios recabados durante las movilizaciones, las cantidades exigidas a los internos van de los 20 mil a los 300 mil pesos. Los pagos, señalaron, pueden solicitarse diariamente o cada semana, bajo amenazas de represalias contra quienes no entreguen el dinero, entre ellas posibles golpizas.

Acusan presunta red de extorsiones dentro del Cereso

Durante las protestas, los familiares señalaron a tres personas privadas de la libertad como presuntos responsables de encabezar las prácticas de extorsión.

Entre los nombres que mencionaron se encuentran Juan Carlos N. y Félix N., a quienes también relacionaron con el grupo criminal conocido como Los Rojos.

Según las denuncias, estos internos presuntamente tendrían control sobre el tráfico de drogas dentro del centro penitenciario. Los manifestantes responsabilizaron al director, Jorge Ortiz, de tolerar las irregularidades y pidieron que sea separado del cargo.

Bloquean ocho puntos de Puebla para exigir atención

Las inconformidades derivaron en el cierre de ocho puntos viales de la capital poblana y sus alrededores. Las protestas se extendieron por más de dos horas y afectaron la circulación en el Periférico Ecológico, a la altura del C5; los cruces de las avenidas Reforma y 11 Sur, así como Reforma y 3 Sur.

También se registraron bloqueos en las inmediaciones de Casa Aguayo, sobre la 14 Oriente y el bulevar 5 de Mayo; en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de Xoxtla; en ambos sentidos de la caseta de Atlixco; en Camino al Batán, y cerca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el cruce de 5 Poniente y 5 Sur.

Los familiares explicaron que las movilizaciones responden a la falta de atención a sus denuncias anteriores. Recordaron que ya habían realizado protestas frente al penal, sin que, según sus testimonios, cesaran los cobros ilegales ni el presunto tráfico de drogas.

Familiares temen represalias contra los internos

Frente a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, los manifestantes cuestionaron la actuación del organismo y aseguraron que sus quejas no han conseguido proteger a las personas recluidas.

Expusieron que, después de presentar denuncias, sus familiares presuntamente reciben agresiones físicas dentro del Cereso. Esta situación, afirmaron, ha generado temor de acudir ante las autoridades, pues consideran que identificarse como parientes de una persona interna podría ponerla en riesgo.

Por ese motivo, algunos participantes optaron por cubrirse el rostro durante las movilizaciones. Argumentaron que los internos señalados por las presuntas extorsiones y el tráfico de drogas tendrían acceso a teléfonos celulares y conexión a Internet desde el interior del centro penitenciario.

Los familiares insistieron en que las autoridades deben atender los señalamientos y garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad, ante el temor de que continúen las amenazas y los cobros dentro del penal de San Miguel.