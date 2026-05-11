Denuncian ataques de Los Ardillos en Guerrero

Comunidades nahuas de la Montaña Baja reportan asesinatos, desplazamiento de más de mil familias y ataques con drones por parte de Los Ardillos

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció una nueva ofensiva armada del grupo criminal Los Ardillos contra comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero, que habría dejado al menos cuatro personas asesinadas, más de mil familias desplazadas y ataques continuos con drones en Xicotlán, Tula y Acahuetlán.

De acuerdo con Jesús Plácido Valerio, dirigente del Cipog-EZ, las agresiones ocurrieron en medio de una presunta retirada de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, situación que calificó como una muestra de omisión y posible colusión.

Asesinan a cuatro integrantes de comunidades indígenas

Según el consejo indígena, el pasado 6 de mayo hombres armados a bordo de una camioneta blanca blindada atacaron en Xicotlán a cuatro integrantes de comunidades nahuas identificados como Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario.

Las víctimas, originarias de Tula, realizaban labores de albañilería cuando fueron interceptadas y asesinadas.

El Cipog-EZ aseguró que los fallecidos también formaban parte de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores y participaban en la defensa territorial de la región.

Más de mil familias desplazadas

La organización afirmó que la violencia desatada por Los Ardillos provocó el desplazamiento forzado de más de mil familias, quienes abandonaron sus hogares ante el temor de nuevos ataques.

Además, denunció que continúan ofensivas mediante drones armados, una modalidad que ha incrementado la presión sobre comunidades rurales.

La agrupación responsabilizó a autoridades municipales, estatales y federales de permitir la operación del grupo criminal en la región, además de denunciar una supuesta red de protección política.

En su posicionamiento, el consejo indígena mencionó presuntos nexos entre integrantes de Los Ardillos y actores políticos locales, al referirse a antecedentes públicos que han generado controversia en Guerrero.

El Cipog-EZ exigió garantías de seguridad, justicia para las víctimas y acciones inmediatas para frenar nuevos ataques, al tiempo que alertó sobre una crisis humanitaria en la zona por el desplazamiento masivo y la continuidad de la violencia armada.